Защиту оборонных заводов Удмуртии обсудили на совещании секретаря Совбеза РФ

Защиту предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетических комплексов в Удмуртии и в других регионах ПФО во время спецоперации обсудили на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Нижнем Новгороде 28 октября. Об этом в Telegram сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Проводим Совет безопасности РФ. Тема — антитеррористическая безопасность наших территорий и наших объектов. Не менее важно, а может и более, уделять внимание защите наших жителей, в особенности молодежи, от вовлечения в совершение диверсий и терактов. Это вызов для нас и общества»,— сказал господин Бречалов.

Глава Удмуртии призвал профильные министерства, педагогов и родителей активнее работать с молодежью, в частности акцентировать внимание молодых людей на «настоящие ценности» и объяснять, что совершение терактов — это «не игры или шалости, а уголовно наказуемые деяния».

Совещание прошло вчера, 28 октября, в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на нем обсудили вопросы возросшей частоты и массированности атак украинских БПЛА по инфраструктурным объектам в регионах РФ, включая субъекты ПФО, риски новых диверсий и информационно-психологическое воздействие на население через интернет для привлечения жителей к терактам.

«Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что в округе сосредоточено большое количество промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, а также важных объектов ОПК. В связи с этим перед органами власти и уполномоченными ведомствами стоят масштабные задачи по их защите от террористических угроз»,— говорится в сообщении.

На совещании были определены дополнительные меры по противодействию терроризму и совершенствованию системы защиты инфраструктурных объектов. Органам власти даны рекомендации по нивелированию этих угроз.