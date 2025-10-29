Акции новосибирского ЗАО «МП "Содружество"» продают за 464,5 млн рублей

10% акций ЗАО «МП "Содружество"» в Новосибирске выставлены на торги в рамках банкротства ЗАО «Агентство "Афина Паллада"». Начальная цена 2,6 тыс. акций (номинальной стоимостью 36 тыс. руб.) составляет 464,5 млн руб. Торги пройдут 12 декабря.

Агентство недвижимости «Афина Паллада» арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в марте 2025 года. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Павел Семенов. Ранее предприятие привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам признанного банкротом АО «СК "Афина Паллада"».

Строительная компания «Афина Паллада» была признана банкротом в мае 2017 года. В реестр требований кредиторов на тот момент было включено 1,6 млрд руб. СК «Афина Паллада» — ранее крупная строительная компания, входившая в новосибирскую группу компаний «Афина Паллада» (владела активами в машиностроительной отрасли на территории России, Украины и Армении). В частности, в портфеле компании были строительство, реконструкция и развитие ряда объектов железнодорожной инфраструктуры: вокзалов, депо, платформ и путей. В 2013 году выручка составляла 8,6 млрд руб., чистая прибыль — 408 млн руб.

ЗАО «МП "Содружество"» зарегистрировано в Новосибирске в марте 2007 года, компания осуществляет деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Генеральный директор предприятия — Ольга Покидченко руководит ЗАО с 2015 года. Данные о структуре собственности и учредителях в открытых источниках не представлены. У компании отсутствует выручка, при этом стабильно фиксируется убыток: в 2024 году он составил 548 тыс. руб., годом ранее — 562 тыс. руб. Размер уставного капитала — 360 млн руб.

