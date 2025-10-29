В Ярославской области сотрудники ЗАГСов станут госслужащими

В Ярославской области полномочия по записи актов гражданского состояния перейдут на уровень региона с 1 января 2026 года. Закон об этом приняла на заседании 28 октября Ярославская областная дума.

Фото: мэрия Ярославля

Ранее полномочия в этой сфере были переданы органам местного самоуправления. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в области будет создано Агентство по делам юстиции, которое и будет ведать, в том числе, записью актов гражданского состояния.

«Территориальная структура новых органов записи актов гражданского состояния не изменяется. Служащие войдут в систему органов государственной власти в качестве государственных служащих на уровне консультанта, главного специалиста с увеличением заработной платы, размер которой будет определен с учетом имеющихся вакансий в сторону увеличения»,— сказал начальник управления правительства области по взаимодействию с законодательными органами Антон Вошатко.

Депутаты поддержали внесенный законопроект.

Антон Голицын