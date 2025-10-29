Уральца арестовали за нападение и хищение имущества у советского актера

Городской суд Красноуральска (Свердловская область) отправил под стражу жителя Глеба Дербенева за нападение и хищение имущества у советского и российского актера театра и кино Вячеслава Воскресенского, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глебу Дербеневу предъявлено обвинение по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище), он пробудет под стражей до 13 декабря. Суд также рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении второго соучастника преступления.

Вячеслав Воскресенский стал известным благодаря главной роли в фильме-сказке «Финист – Ясный сокол», который вышел в 1975 году.

Ирина Пичурина