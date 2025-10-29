Мэрия Перми отозвала иск к владельцам здания заводоуправления бывшей «Велты»

Департамент земельных отношений администрации города Перми отозвал иск к индивидуальному предпринимателю Абдусалиму Каландарову, ООО «Дом Строй» и ООО «Вэрт» в связи с тем, что нецелевое использование земельного участка устранено ответчиками добровольно в ходе рассмотрения дела в суде. Об этом говорится в опубликованном на сайте электронного правосудия решении суда о прекращении производства по делу.

Напомним, в июне текущего года администрация Перми обратилась в суд с требованием прекратить нецелевое использование бывшего административного здания завода «Велта» на ул. Героев Хасана, 105, которое сдавалось в аренду под офисные и торговые помещения.