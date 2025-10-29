Единство в эстетике
Власти и застройщики формируют новый подход к облику Перми
В последние годы благодаря стремлениям изменить к лучшему «лицо» большого города приводятся в порядок улицы и облик зданий, возводятся современные социальные объекты, а новые жилые кварталы становятся настоящими центрами притяжения пермяков и гостей краевой столицы.
Привлекательный визуал не появляется из ниоткуда, а формируется Правилами благоустройства города. Примечательно, что документ обновляется из сегодняшних реалий и потребности горожан в комфорте и эстетичном облике.
С 1 сентября утверждены нововведения, касающиеся ограждения строительных площадок. Документально закрепили применение новых подходов, которые широко используются в других регионах.
Руководство края и города заботится как о безопасности жителей, так и о гармоничном облике города еще на стадии строительства зданий. В свою очередь, девелоперы, которые ведут работы, активно эти начинания поддерживают. Сразу после изменений в Правилах благоустройства пермяки заметили хороший пример их внедрения в жизнь – привлекательный забор будущего жилого комплекса «Сибирский квартал» возле площади Карла Маркса.
Казалось бы, разве может быть интересным ограждение? Но если подойти к делу творчески и с любовью, возможно все. Застройщик «Сибирского квартала» отказался от скучных и безликих сеток, сделав выбор в пользу современного композита и встроенных объемных коробов, которые подчеркивают детали архитектуры будущих зданий. Это не только красивые, но и надежные материалы, которые позволят надолго сохранить внешний вид площадки. Девелопер с готовностью поддержал новшества – требования Правил благоустройства полностью совпали с миссией и ценностями компании.
«Нам импонирует такой подход власти к созданию облика Перми. Для нас важно привносить в городскую среду новые решения и передовой опыт. В оформлении ограждения стройплощадки мы использовали композитные панели. Теперь это не просто забор, а своего рода арт-объект, который продуман и создан, чтобы украсить город, создать комфорт для пешеходов, чьи маршруты пролегают рядом с будущим ЖК «Сибирский квартал». Как и городские власти, мы смотрим на стандартные строительные процессы не просто как на технический процесс, а как на одну из составляющих жизни», – подчеркнули в компании.
Будущий жилой комплекс также детально продуман: и с визуальной, и с пространственной, и с функциональной точки зрения. Новый уровень комфорта жителей – определяющий принцип застройщика.
Возведение нового ЖК на территории, ограниченной улицами Белинского, Сибирской и 25-го Октября от ООО «СЗ «Сибирский квартал», одним из совладельцев которого является пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов, стартовало летом прошлого года.
«Сибирский квартал» будет состоять из трех секций переменной высотности. Ближе к площади Карла Маркса расположится семиэтажный дом «Дягилев», следом за ним – девятиэтажный «Мешков», а на улице 25-го Октября появится 16-этажная секция «Бажов». Строится и сдается комплекс одновременно уже в первом квартале 2027 года.
ООО «СЗ «Сибирский квартал»
