Единство в эстетике

В последние годы благодаря стремлениям изменить к лучшему «лицо» большого города приводятся в порядок улицы и облик зданий, возводятся современные социальные объекты, а новые жилые кварталы становятся настоящими центрами притяжения пермяков и гостей краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Привлекательный визуал не появляется из ниоткуда, а формируется Правилами благоустройства города. Примечательно, что документ обновляется из сегодняшних реалий и потребности горожан в комфорте и эстетичном облике.

С 1 сентября утверждены нововведения, касающиеся ограждения строительных площадок. Документально закрепили применение новых подходов, которые широко используются в других регионах.

Руководство края и города заботится как о безопасности жителей, так и о гармоничном облике города еще на стадии строительства зданий. В свою очередь, девелоперы, которые ведут работы, активно эти начинания поддерживают. Сразу после изменений в Правилах благоустройства пермяки заметили хороший пример их внедрения в жизнь – привлекательный забор будущего жилого комплекса «Сибирский квартал» возле площади Карла Маркса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Казалось бы, разве может быть интересным ограждение? Но если подойти к делу творчески и с любовью, возможно все. Застройщик «Сибирского квартала» отказался от скучных и безликих сеток, сделав выбор в пользу современного композита и встроенных объемных коробов, которые подчеркивают детали архитектуры будущих зданий. Это не только красивые, но и надежные материалы, которые позволят надолго сохранить внешний вид площадки. Девелопер с готовностью поддержал новшества – требования Правил благоустройства полностью совпали с миссией и ценностями компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Нам импонирует такой подход власти к созданию облика Перми. Для нас важно привносить в городскую среду новые решения и передовой опыт. В оформлении ограждения стройплощадки мы использовали композитные панели. Теперь это не просто забор, а своего рода арт-объект, который продуман и создан, чтобы украсить город, создать комфорт для пешеходов, чьи маршруты пролегают рядом с будущим ЖК «Сибирский квартал». Как и городские власти, мы смотрим на стандартные строительные процессы не просто как на технический процесс, а как на одну из составляющих жизни», – подчеркнули в компании.

Будущий жилой комплекс также детально продуман: и с визуальной, и с пространственной, и с функциональной точки зрения. Новый уровень комфорта жителей – определяющий принцип застройщика.

Возведение нового ЖК на территории, ограниченной улицами Белинского, Сибирской и 25-го Октября от ООО «СЗ «Сибирский квартал», одним из совладельцев которого является пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов, стартовало летом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Сибирский квартал» будет состоять из трех секций переменной высотности. Ближе к площади Карла Маркса расположится семиэтажный дом «Дягилев», следом за ним – девятиэтажный «Мешков», а на улице 25-го Октября появится 16-этажная секция «Бажов». Строится и сдается комплекс одновременно уже в первом квартале 2027 года.

ООО «СЗ «Сибирский квартал»