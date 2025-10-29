Инфляция в Курганской области замедлилась до 9,2%

Годовая инфляция в Курганской области составила 9,2% в сентябре. Это выше, чем в целом по стране (почти 8%), сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары ускорился — с 13% в августе до 13,2% в сентябре. После снижения стоимости яиц на протяжении семи месяцев в сентябре они подорожали. Производители начали переносить в цены возросшие издержки, в том числе на корма, транспортные расходы и оплату труда. Увеличилась стоимость сахара. В условиях сезонного повышения спроса на переработку овощей и фруктов производители переносили в цены затраты, в том числе на транспортировку продукции и оплату труда. Возобновился рост цен на молоко, продолжилось удорожание мясной продукции из-за снижения производства молока и увеличения издержек производителей и переработчиков. В то же время подешевели макароны и некоторые крупы, продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию. Увеличение предложения пшеницы, направленной на переработку, привело к росту производства макаронных изделий. Рост сбора овощей в регионе привел к тому, что цены на картофель, лук, свеклу, морковь и капусту продолжили снижаться.

Инфляция на непродовольственные товары снизилась до 3,1% после 3,9% в конце лета. Подорожали компьютеры, телевизоры и отдельные бытовые приборы. Поставщики и ритейлеры переносили в цены возросшие издержки на закупку импортной техники из-за ослабления рубля в сентябре. Перед началом осенне-зимнего сезона увеличилась стоимость мужских и женских сапог. Продолжился рост цен на моторное топливо. Спрос сезонно повысился, но из-за выполнения ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов несколько уменьшилось производство топлива. Медицинские товары в сентябре продолжили дорожать. В цены закладывали затраты производителей лекарственных изделий на производство и продажу продукции, на материалы, логистику и оплату труда. Но продолжили дешеветь смартфоны в связи с низким спросом.

Рост цен на услуги в сентябре практически не изменился и составил 13,2%. Выросли цены на услуги организаций культуры. В регионе наблюдается увеличение спроса на спектакли из-за обновления репертуара, в то же время театры перенесли в цены возросшие издержки на содержание помещений и оборудования, а также подготовку новых постановок. Стали дороже образовательные услуги. С началом учебного года в сентябре учреждения повысили плату за обучение по программам среднего и высшего образования. Возобновился рост цен на услуги в сфере зарубежного туризма после снижения в предыдущие месяцы — на путевки в некоторые страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ, а также в Египет. Подорожали повседневные услуги из-за высокого спроса: мойка автомобилей и услуги парикмахерских. Цены на услуги пассажирского транспорта стали ниже в связи с сезоном.

Виталина Ярховска