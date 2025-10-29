Трамп заявил о планах снизить пошлины после встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, которые были введены из-за контрабанды фентанила. Он намерен сделать это по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Tyrone Siu / Reuters
«Я ожидаю, что мы снизим, поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом»,— сказал президент США.
Встреча лидеров США и Китая ожидается 30 октября на полях саммита АТЭС в Южной Корее.
Американский заявил, что настроен оптимистично и рассчитывает на «отличную встречу» с председателем КНР, которая позволит «решить многие проблемы». Он отметил, что также планирует затронуть темы взаимодействия с Россией, урегулирования конфликта на Украине и подключения Китая к процессу сокращения ядерных вооружений.