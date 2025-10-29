Трамп заявил о планах снизить пошлины после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, которые были введены из-за контрабанды фентанила. Он намерен сделать это по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Tyrone Siu / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Tyrone Siu / Reuters

«Я ожидаю, что мы снизим, поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом»,— сказал президент США.

Встреча лидеров США и Китая ожидается 30 октября на полях саммита АТЭС в Южной Корее.

Американский заявил, что настроен оптимистично и рассчитывает на «отличную встречу» с председателем КНР, которая позволит «решить многие проблемы». Он отметил, что также планирует затронуть темы взаимодействия с Россией, урегулирования конфликта на Украине и подключения Китая к процессу сокращения ядерных вооружений.