Пермская IT-компания не смогла оспорить взыскание 914 млн рублей

Кассационная инстанция Московского арбитражного суда оставила без изменений решение первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по иску Генпрокуратуры РФ и ООО «Свенти» к пермскому ООО «Пармалогика», а кассационную жалобу — без удовлетворения. Истцы требовали взыскать с общества свыше 914 млн руб. Спор рассматривался в закрытом судебном заседании, его суть неизвестна.

ООО «Пармалогика» зарегистрировано в 2016 году, общество занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и ранее было подрядчиком по крупным контрактам с госструктурами. Иск о взыскании средств с «Пармалогики» Генпрокуратура РФ направила в 2022 году. По итогам 2024 года выручка ООО составила 3,7 млн руб., а чистый убыток — свыше 14,7 млн руб. При этом в 2023 году компания заработала 234,5 млн руб. В апреле общество объявило о намерении запустить процесс самоликвидации, а в июне стало известно, что четыре физлица намерены добиваться его банкротства.