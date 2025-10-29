Япония и США договорились активизировать совместные военные учения

Военные представители Японии и США по итогам переговоров в Токио объявили о намерениях укреплять оборонительный альянс и последовательно усиливать свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, предполагается активизировать проведение в регионе совместных учений, увеличить обмен данными с союзными Южной Кореей, Австралией и Филиппинами.

Фото: Takashi Aoyama / Pool / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми

«Для того, чтобы укрепить самый великий альянс в мире — японско-американский альянс, в первую очередь необходимо улучшить структуру совместного командования, усилить наше совместное присутствие и активизировать проведение учений»,— заявил новый министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми (цитата по ТАСС).

Шеф Пентагона Пит Хегсет на совместном брифинге заявил, что ситуация вокруг Японии остается «серьезной», и обвинил в «агрессивных военных действиях» Китай, для сдерживания которого и имеет значение альянс США и Японии. Также он выразил надежду на скорое повышение японской стороной расходов на оборону.

«Чтобы укрепить альянс, нам необходимо продолжать создавать мощные, смертоносные, надежные силы, готовые предотвратить войну и, при необходимости, сражаться и бороться до победы. И в связи с этим я был рад видеть, как премьер-министр (Японии Санаэ.— «Ъ») Такаити наряду с президентом (США Дональдом.— «Ъ») Трампом взяла на себя обязательство увеличить расходы Японии на оборону, что замечательно. Это важный шаг вперед»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Эрнест Филипповский