Мэрия Новокузнецка объявила тендеры на 1,7 млрд рублей кредитов

Финансовое управление Новокузнецка проводит пять аукционов на оказание услуг по предоставлению кредитных линий — четырех с лимитом единовременной задолженности в 300 млн руб. и одной — в 500 млн руб. Стартовая цена торгов по линиям с лимитом в 300 млн руб. составляет 119,8 млн руб., с лимитом в 500 млн руб. — 199,7 млн руб., указано в аукционной документации. Таким образом, за запрошенные кредиты Новокузнецк готов заплатить 679,07 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Период доступности заказанных кредитных ресурсов установлен со дня, следующего за днем заключения контракта, по 15 февраля 2026 года включительно, срок действия линий — 24 месяца (730 дней). Цель заимствований — финансирование дефицита бюджета Новокузнецка и погашение долговых обязательств.

По данным финансового управления Новокузнецка, в декабре 2024 года городской бюджет был принят с доходной частью в 25,18 млрд руб., с расходной — в 25,58 млрд руб. и дефицитом 393 млн руб.

Игорь Лавренков, Кемерово