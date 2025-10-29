Министерство здравоохранения Башкирии готовится оптимизировать несколько больниц

Министерство здравоохранения Башкирии планирует с 1 апреля расформировать детскую поликлинику №4 и детскую поликлинику №6 в Уфе, а также детскую больницу в Стерлитамаке. Проект соответствующего распоряжения правительства ведомство опубликовало для общественных обсуждений, которые продлятся до 5 ноября.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Четвертая детская поликлиника будет присоединена, по задумке минздрава, к городской детской клинической больнице №17. Шестая детская поликлиника — к городской клинической больнице №9, а стерлитамакская детская больница — к городской клинической больнице №1.

Обеспечить права сокращаемых медработников должны сами медицинские учреждения.

Обоснования мер на официальном портале республики не приводится.

«Негативных последствий принятия решения о реорганизации не установлено»,— полагают комиссии министерства, подготовившие заключения о реорганизации больниц.

Ранее минздрав опубликовал проект распоряжения об оптимизации семи уфимских стоматологических поликлиник.

Идэль Гумеров