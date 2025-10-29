За коррупцию перед судом предстанет топ-менеджер предприятия ВПК Новосибирска

На рассмотрение Ленинского райсуда Новосибирска поступило дело Василия Белендира, директора по режиму и кадрам одного из предприятий ВПК. Топ-менеджер оборонного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ, санкция по ней — от семи до 12 лет лишения свободы), сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области, с декабря 2019-го по сентябрь 2024 года обвиняемый через посредника получал «откаты» за заключение контрактов и подписание договора аренды помещений. Общий размер коммерческого подкупа составил почти 4 млн руб.

2 октября 2024 года суд по ходатайству следствия заключил топ-менеджера под стражу.

Илья Николаев