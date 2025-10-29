На 12 лет колонии осудили экс-главу дирекции автодорог Приангарья за взятки

Октябрьский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении бывшего директора ОГКУ «Дирекция автодорог» Приангарья. Ее признали виновной в получении взяток (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (3 ст. 286 УК РФ). Подсудимой назначили 12 лет колонии общего режима и штраф в размере 17 млн руб., сообщает прокуратура региона. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что фигуранткой дела является Юлия Гордина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020 году она дважды через посредника получила взятку от представителя фирмы из Краснодарского края, специализирующейся на строительстве автомобильных дорог. Общая сумма подношений составила 3,5 млн руб. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об ООО «Магистраль Сервис».

Взамен чиновница, считают правоохранители, помогла компании заключить контракт на разработку программы развития транспортной инфраструктуры и схемы организации транспортного обслуживания населения в Иркутской области. В региональном СУ СКР уточнили, что глава дирекции знала о том, что подготовленная компанией программа является неработоспособной и не соответствует техническому заданию. Несмотря на это, она подписала акт приемки без проведения экспертизы и перечислила из госбюджета на счет организации более 39 млн руб. Эту сумму впоследствии похитил глава компании.

Александра Стрелкова