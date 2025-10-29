Сенат США поддержал отмену 50-процентных пошлин Трампа против Бразилии

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предусматривает отмену 50-процентных таможенных пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа в отношении Бразилии. Об этом сообщает газета The Hill.

Законопроект был предложен сенатором-демократом Тимом Кейном, его поддержали 52 члена Сената, включая пятерых однопартийцев президента США Дональда Трампа из Республиканской партии. Против выступили 48 сенаторов.

Как отмечает The Hill, это скорее символическое и направлено на то, чтобы показать несогласие части республиканцев с торговой политикой действующей администрации. Газета считает маловероятным принятие законопроекта в Палате представителей.

В июле президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении ставки таможенных пошлин на импорт из Бразилии до 50%. В Белом доме заявили, что это решение связано с тем, что действия бразильского правительства представляют угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США.