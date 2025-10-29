Экс-директор госпредприятия в Приангарье осуждена на 12 лет за взятку в 3,5 млн рублей

Октябрьский районный суд города Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлии Гординой. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, она признана виновной в получении взятки (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

Суд установил, что в 2020 году руководитель предприятия дважды получила от подрядчика из Краснодарского края взятки на общую сумму 3,5 млн руб. Деньги предназначались за содействие в заключении госконтракта «на разработку программы развития транспортной инфраструктуры и схемы организации транспортного обслуживания населения Иркутской области», а также последующее «подписание акта приемки без проведения экспертизы выполненных работ».

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области уточняют: обвиняемая «была достоверно осведомлена», что изготовленная подрядчиком программа является неработоспособной и техническому заданию не соответствует. Несмотря на это она дала указание перечислить на счета организации 39 млн руб., которые в дальнейшем были похищены.

Суд приговорил Гордину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ей также присужден штраф в размере 17 млн руб. В качестве дополнительного наказания экс-чиновнице запрещено занимать определенные должности на срок 7 лет.

Влад Никифоров