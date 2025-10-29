PepsiCo впервые за 25 лет изменила логотип и слоган

Компания PepsiCo представила новый логотип и фирменный стиль, впервые изменив их за последние 25 лет. Новый фирменный стиль уже опубликован на сайте компании, а слоган теперь звучит как: «Еда. Напитки. Улыбки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт PepsiCo Фото: Официальный сайт PepsiCo

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил, что новая идентичность — это «символ преобразований, отражающий энергию, оптимизм и амбиции».

В основе логотипа лежит буква «P», окруженная символами, которые, по словам представителей компании, олицетворяют ориентацию на потребителя, устойчивое развитие и вкус. Также в основе лежит улыбка — «визуальный сигнал», связанный с миссией «дарить больше улыбок с каждым глотком и кусочком», добавили представители компании. Новый фирменный шрифт состоит из строчных букв, создавая «ощущение доступности», а цветовая палитра вдохновлена «плодородными почвами» и напитками.