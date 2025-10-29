Российские космонавты совершили второй выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили второй выход в открытый космос, проведя за бортом Международной космической станции (МКС) 6 часов 54 минуты. Трансляцию вел «Роскосмос». Для Рыжикова это был третий выход в открытый космос, а для Зубрицкого — второй.

Главной задачей космонавтов стала установка импульсного плазменного инжектора для эксперимента «Импульс» на Многофункциональном лабораторном модуле «Наука».

Кроме того, космонавты очистили иллюминатор, а также заменили кассету в аппаратуре эксперимента «Экран-М», предназначенного для выращивания полупроводников.

Как сообщает «Роскосмос», во время работы «Экрана-М» были впервые в истории выращены идеальные структуры кристаллов в открытом космосе. Этот эксперимент необходим для создания сверхчистых пленок арсенида галлия, которые используются в производстве солнечных батарей и микроэлектроники.