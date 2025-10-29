Глава РФПИ Дмитриев заявил о намерении подать в суд на The Washington Post

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что планирует подать заявление в суд против американской газеты The Washington Post. По его словам, издание дважды присваивала ему высказывания, который он не делал. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления — так и не исправили»,— написал господин Дмитриев.

18 октября The Washington Post опубликовала материал, в котором цитата "Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех" была присвоена Кириллу Дмитриеву. В ответ господин Дмитриев заявил, что издание исказило факты. Он потребовал исправить ошибку и извиниться.

Тогда же газета скорректировала обе цитаты, но 28 октября Кирилл Дмитриев заявил, что журналистка газеты снова использовала некорректные цитаты.