Женщина погибла в результате атаки БПЛА на Брянскую область

В результате атаки БПЛА на Брянскую область в Выгоничском районе погибла женщина, также была ранена 14-летняя девочка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По информации губернатора, подростка доставили в детскую областную больницу. При атаке беспилотников также загорелся частный дом.

Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки 57 БПЛА над регионами России с 20:00 по 23:00 мск 28 октября. 35 из них были сбиты над Брянской областью.