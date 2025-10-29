Ярославский суд взыскал с недобросовестного подрядчика разницу в цене контрактов

Арбитражный суд Ярославской области решил взыскать с ООО «М-Сервис» из Ростова-на-Дону 280 тыс. руб. в качестве ущерба, нанесенного администрации Большесельского района неисполнением контракта. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

В надзорном ведомстве рассказали, что в апреле 2024 года между районной администрацией и ростовской компанией был заключен контракт на устройство детской площадки в селе Новое. ООО «М-Сервис» не приступило к исполнению контракта, поэтому соглашение с ним было расторгнуто. Впоследствии организация была включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Администрации Большесельского района пришлось искать нового подрядчика. Им стал местный предприниматель, выполнивший работы за 1,5 млн руб. При этом стоимость контракта с ростовской компанией была меньше — 1,2 млн руб.

Ярославская прокуратура обратила внимание на то, что районная администрация была вынуждена заключить контракт по большей стоимости из-за недобросовестного поведения ростовской организации и необходимости выполнения работ. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании с ростовской компании разницы между стоимостью контрактов. Иск был удовлетворен.

«После вступления решения суда в законную силу прокуратура области проконтролирует его исполнение»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова