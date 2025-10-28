Жителя Рыбинска будут судить за применение насилия к полицейскому

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в марте 2025 года полуголый житель Рыбинска нарушал общественный порядок на улице Герцена. Прибывшие на место полицейские пригласили правонарушителя в патрульный автомобиль для составления протокола.

«Во избежание привлечения к административной ответственности мужчина оказал сопротивление сотруднику полиции, нанес удар кулаком в грудь, пытался нанести удар головой в лицо, удерживал руками за форменное обмундирование»,— рассказали в прокуратуре.

Впоследствии по данному факту было возбуждено уголовное дело, которое расследовали сотрудники СК. Рыбинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.

Алла Чижова