В Ярославле Land Rover сбил 7-летнего мальчика

В Ярославле в результате ДТП на проспекте Фрунзе с травмами госпитализировали 7-летнего ребенка. Об этом сообщили в областной госавтоинспекции.

Авария произошла 28 октября в 18:31. По информации ведомства, 49-летняя водитель автомобиля Land Rover при повороте с улицы Чернопрудной (у дома №17/1) на проспект Фрунзе в сторону центра сбила несовершеннолетнего пешехода. Мальчик шел с матерью по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова