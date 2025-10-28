Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставропольский край за девять месяцев посетили больше 6 млн человек

Ставропольский край стал победителем во Всероссийской премии «Туризм будущего» в номинации «Лучшие региональные практики устойчивого развития туризма». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

За девять месяцев 2025 года регион, согласно предоставленным данным сотового оператора, посетили более 6 млн человек.

«Мы создаем условия для инвестиций в отрасль, поддерживаем экологические проекты и сельский туризм, развиваем экотропы и новые маршруты. Все это делает Ставрополье привлекательным и комфортным для гостей», — отметил Владимир Владимиров.

Константин Соловьев

Новости компаний Все