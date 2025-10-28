Песня «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах» признана экстремистской

Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов песню «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах». Песня была признана экстремистской на основе решения Приморского краевого суда от 26 августа этого года.

Песня ««Розы гибнут на газонах…» была записана исполнителем шансона Мафиком (Денис Малыгин) и группой «Пятилетка». Другое название песни — «А. У. Е», композиция была включена в одноименный альбом Мафика в 2014 году («движение АУЕ» признано экстремистским и запрещено).

В 2020 году Верховный суд России признал «движение АУЕ» — «Арестантский уклад един» или «Арестантское уркаганское единство» — экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Причастность к движению квалифицируется как уголовное преступление.