Ульяновская область лидирует в ПФО по предлагаемой зарплате на «удаленке»

Регионы ПФО за 9 месяцев 2025 демонстрируют рост как числа предложений с возможностью удаленной работы, так и уровня оплаты удаленного труда. Такие итоги исследования рынка труда представили аналитики компании HeadHunter (одной из крупнейших российских платформ интернет-рекрутмента).

По данным аналитиков HeadHunter, рост медианных зарплат, предлагаемых специалистам на «удаленке», наблюдается во всех регионах округа. Самый высокий прирост за год (+45%) зафиксирован в Ульяновской области и в Пермском крае. В Ульяновской области предлагаемая медианная зарплата выросла до 66,8 тыс. руб. Схожие темпы роста отмечены в Оренбургской области (+44%, до 66,8 тыс. рую.) и Республике Башкортостан (+44%, до 67,7 тыс. руб.). В Удмуртии предлагаемая медианная зарплата выросла на 39% (до 66,1 тыс. руб.), в Саратовской области — на 37% (до 63,7 тыс. руб.). В Татарстане — на 28% (до 70,3 тыс. руб.), в Самарской области — на 28% (до 65,8 тыс. руб.).

Лидером по росту предлагаемых вакансий на удаленную работу стала Оренбургская область, где количество таких вакансий увеличилось за год на треть (+37%, до 9,3 тыс. вакансий). В Чувашии рост числа вакансий составил +25% (до 6,7 тыс.). и Удмуртской Республике (+23%, до 6,3 тыс.). Ульяновская область в рейтинге роста вакансий на «удаленку» занимает четвертую строчку (+12%, до 6 тыс.) В Татарстане рост вакансий на удаленную работу составил только 1%, хотя по абсолютной величине — до 24 тыс. вакансий. В Самарской области произошло снижение предлагаемого числа вакансий на 1% (до 17,5 тыс.).

В целом по России за период с января по сентябрь 2025 года работодатели разместили более 8,1 млн вакансий — это на 12% меньше, чем годом ранее. В то же время число предложений с «удаленкой», напротив, выросло на 17% и достигло 745 тысяч (9% от общего объема).

По данным опроса HeadHunter, проведенного летом 2025 года, лишь 16% работающих россиян готовы вернуться в офис, 23% заявили, что хотят трудиться исключительно из дома, 26% выбирают гибрид, а 35% отметили, что при необходимости готовы сменить офис на «удаленку». Дистанционная занятость уже не воспринимается как бонус, а стала обязательным требованием: почти половина кандидатов (48%) учитывают ее наличие при выборе работодателя. При этом на первом месте по значимости остается высокий доход (79%), на втором — гибкий график (53%).

Андрей Васильев, Ульяновск