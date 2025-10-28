В Белгородской области сохраняют планы по удвоению ВРП к 2030 году

Несмотря на все более сложную оперативную обстановку, Белгородская область не отказывается от планов по удвоению валового регионального продукта к 2030 году: показатель должен достигнуть 2 трлн рублей. Цель озвучили на заседании областного правительства, где обсуждался прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что прифронтовой регион должен стабильно развиваться и увеличивать ключевые показатели по основным отраслям.

«Несмотря на сложную оперативную обстановку Белгородская область продолжит социально-экономическое развитие и поддержку жителей»,— заверил глава региона.

Первый замгубернатора Илья Пономарев обозначил основные направления социально-экономического развития: укрепление и рост промышленного производства, сельского хозяйства, потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства.

Сейчас по объему ВРП на душу населения область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. Темп роста составил 2%, что почти вдвое больше среднего показателя по стране. В общей структуре ВРП основное место занимают добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, сельское хозяйство.

Темп роста промышленного производства соответствует среднему по стране и достигает 0,8%. К 2026 году рост показателя ускорится до 2,3%, а к 2027-2028-му — до 3%.

Вектор развития экономики направлен на усиление промышленного сектора. В 2025 году объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности оценивается на уровне 1,5 трлн руб. В 2028-м по консервативному прогнозу показатель составит 1,67 трлн руб., по базовому — 1,74 трлн рублей. Опережающими темпами продолжат расти отрасли высоких технологий, такие как фармацевтика, транспортное машиностроение, электроника.

В текущем году выпуск сельскохозяйственной продукции оценивается в 383,2 млрд рублей. Основную долю составляет животноводство. Ожидается, что уже к 2028 году показатель достигнет 453,1 млрд рублей.

Среди регионов ЦФО Белгородская область занимает третье место по жилищному строительству. Результат достигается за счет программ комплексного развития территорий, строительства социальных и инфраструктурных объектов, восстановления утраченного и поврежденного жилья. По оценке, в 2025 году планируется ввести 650 тыс. кв. метров жилых помещений. В 2026-2028 годах — более 2,7 млн.

В первой половине 2025 года Белгородская область заняла седьмое место по объему инвестиций в основной капитал среди субъектов ЦФО. По итогам года ожидается результат в 216,8 млрд руб. В портфель входят 173 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 539,3 млрд руб., что позволит создать более 12 тыс. новых рабочих мест.

Вячеслав Гладков поручил членам областного правительства проработать перевод ключевых отраслей региона с нисходящих на восходящие тренды вне зависимости от оперативной обстановки: ни в одном направлении стагнация недопустима.

«Крайне сложная задача, но уверен, мы с ней справимся. Наши действия, безусловно, эффективны, но необходимы дополнительные усилия: ситуация может быть крайне и крайне напряженной»,— подвел итог губернатор.