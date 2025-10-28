Фороракосы присоединились к людям

В Музее наивного искусства в Екатеринбурге открылась выставка «Люди, львы, орлы и фороракосы», на которой представлены работы из частной коллекции искусствоведа и куратора Натальи Коловершиной. Более ста произведений самобытных творцов Южного Урала вошли в экспозицию, объединяющую живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство.

Наталья Коловершина окончила УрГУ по специальности «история искусств», жила в Миассе, где работала заведующей отделом искусств библиотеки УралАЗ и стала первым исследователем творчества многих уральских художников-самоучек. Благодаря ей широкая публика и научное сообщество увидели художественный мир Миасса, Челябинска, Чебаркуля и других городов Южного Урала.

Сегодня Наталья Коловершина — член Ассоциации искусствоведов (АИС) и Московского союза художников (МСХ). Она продолжает курировать выставки, составлять каталоги и участвовать в фестивалях. Ее коллекция — это живая летопись, спасенная от забвения, делающая наследие южноуральских наивов достоянием отечественной культуры.

Авторы произведений на выставке «Люди, львы, орлы и фороракосы» — электрики, слесари, инженеры, охотники — люди, чьи руки привыкли к тяжелому труду, но чья душа стремилась к самовыражению.

Для искусствоведа наивное искусство про искренность в людях: «Искренность и знание какой-то первородной правды, как должно быть, свое понимание красоты, гармонии и всего, что связано с этим. Наивных художников пытаются обучать, но они упорные, как дети, и в этом ценность»,— пояснила Наталья Коловершина.

Центральная фигура экспозиции — Исмагил Мухаметжанов (1926–2021), чьи монументальные полотна, посвященные конникам народного героя Салавата Юлаева или Чапаева, а также яркому, почти мифическому миру африканских зверей, поражают эпическим размахом. Проработав на заводе более полувека, Мухаметжанов оставался романтиком. Близкие не поддерживали его увеличения. Его картины долгое время оставались в подвале пятиэтажного дома рядом с сырой картошкой. Наталья не только заметила искренность в его полотнах, но и мотивировала продолжать творить, даже во время болезни. Последние работы Исмагила были нарисованы мелками на ватмане.

Не менее ярко представлено творчество Ольги Ореховой-Соколовой — художницы, чья «палеонтологическая серия» и иллюстрации к энциклопедии «Дикие кошки» демонстрируют редкое сочетание научной скрупулезности и художественной мистификации.

Ее интерес к вымершим животным выражался и в том, как она представляла себя огромным моропусом (зверем с телом лошади и когтистыми лапами), которого изображала на своих картинах.

Особый пласт экспозиции заняли скульптуры малых форм Альберта Валявина (1930–1995). В музее впервые был выделен отдельный зал под резные фигуры. Его работы — народный театр в дереве, где каждый персонаж обладает ярким, узнаваемым характером.

В соседнем зале можно увидеть флористические панно сестер Елены и Светланы Мазуниных, выполненные из засушенных растений родного Урала. Они создают сложные декоративные композиции, напоминающие то старинный гобелен, то сказочный гербарий. Их знаменитая работа «Пиросманическая красавица» — дань уважения грузинскому наиву и свидетельство глубокой связи с мировой культурой. Флористические мозаики ветерана войны Ивана Пустовгарова и произведения анонимных, но не менее самобытных мастеров дополняют многоголосый хор уральских художников.

Выставка продлится до 25 января.

София Паникова