PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг

Американская компания PepsiCo провела первый за 25 лет ребрендинг, представив новый логотип и слоган «Еда. Напитки. Улыбка». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: PepsiCo

Новый логотип подчеркивает связь с наследием газированных напитков Pepsi, а цветовая палитра вдохновлена реальным миром. В ближайшее время ребрендинг затронет упаковку продуктов и напитков, а также вывески.

Директор по работе с потребителями и маркетингу Джейн Уэйкли добавила, что улыбка в центре новой визуальной идентичности подчеркивает ориентированность компании на потребителей.

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта сообщил, что новая идентичность отражает позицию компании в 2025 году. По его словам, PepsiCo стремится к положительному влиянию по всему миру, оставаясь семьей любимых брендов.