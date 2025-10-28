В Северной Осетии на территории карьера нашли схрон оружия

В Северной Осетии в районе селения Гизель на территории карьера обнаружили старый схрон оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Найденные боеприпасы выемке не подлежат, поэтому принято решение уничтожить их на месте. Территория оцеплена и охраняется. К детонации специалисты приступят завтра, в связи с чем могут быть слышны характерные звуки взрывов.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только достоверной информации. Никакой опасности для жизни и здоровья населения нет», — написал Сергей Меняйло.

Константин Соловьев