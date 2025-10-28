На подлете к Москвы сбиты три беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника, летевших на столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Минобороны сообщало, что с 15:00 до 20:00 мск были сбиты 15 беспилотников ВСУ над пятью регионами России, в том числе семь над Брянской областью. Примерно в то же время брянские власти сообщили о гибели мирного жителя от удара дрона.