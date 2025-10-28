Госдума рассмотрит отмену экзамена по русскому языку для части детей иностранцев

В Госдуму поступил законопроект, который предполагает отмену обязательного экзамена по русскому языку для части детей иностранцев.

В пояснительной записке указано, что тестирование детей мигрантов, «для которых русский язык является единственным родным и которые культурно близки к России», нецелесообразно. Речь идет, в том числе, о репатриантах.

Документ подготовили депутаты КПРФ. Определять порядок освобождения от обязательного экзамена для детей иностранцев они предлагают министерству просвещения. Авторы законопроекта также считают, что отмена тестирования для части детей «будет содействовать переселению в Россию соотечественников», которые проживают за рубежом.

Детей иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку перед поступлением в школу с 1 апреля 2025 года. За пять месяцев было подано 23,6 тыс. заявлений на зачисление. К экзамену допустили только 8 тыс. детей, из которых успешно прошли тестирование около половины.

