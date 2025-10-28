СК устанавливает причины смерти мужчины, найденного в квартире пермского людоеда

В Перми устанавливают обстоятельства смерти мужчины в одной из квартир по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе, сообщает telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю. 28 октября в ней было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия и проводится судебно-медицинская экспертиза. Также опрашиваются очевидцы.

Telegram-канал Baza сообщает, что квартира, где нашли тело мужчины, принадлежит Михаилу Малышеву, который 23 года провел в колонии за людоедство. По словам местных жителей, погибший — сосед Михаила Малышева. По предварительным данным, тело пролежало в квартире несколько суток. Господина Малышева забрали на допрос.

Михаил Малышев в конце 90-х годов убил и съел двоих человек. Его также подозревали еще в 8 таких же преступлениях, однако доказать его причастность к ним не удалось. Михаил Малышев провел в колонии 23 года и вышел на свободу в 2022 году. После освобождения он вернулся в свою квартиру и устроился на работу сторожем в приют для собак.