«Молот» не смог победить в Красноярске

В выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» в Красноярске сыграл с местным «Соколом». Хозяева вели по ходу встречи 2:0, но пермяки смогли отыграться за счет голов Виктора Пластинина. Ничейный счет не изменился и в дополнительное время, а в серии буллитов хозяева площадки оказались удачливее.

«Я думаю, игра понравилась всем своим накалом. Маленькая площадка, опять специфический хоккей, все быстрее. Где-то упрощение, где-то потери. Но я доволен ребятами, они — молодцы. Проигрывали 0:2, но в конце выстояли, переломили игру, сравняли. В конце у нас было еще пару моментов. Овертайм и буллиты... Сегодня нам не повезло в плане буллитов. Обычно мы на буллитах неплохо забиваем», - подвел итог поединка Альберт Мальгин, главный тренер ХК «Молот».