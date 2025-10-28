Губерния включила режим экономии

В заксобрании Нижегородской области предварительно рассмотрели октябрьские поправки к областному бюджету 2025 года. Подготовленные минфином изменения отражают сложную макроэкономическую ситуацию в России. Доходы Нижегородской области в октябре уменьшатся на 6 млрд руб. из-за недобора налогов. Соответственно, при этом будут сокращены ассигнования на крупные проекты. Отложен проект медицинского хаба в Выксе, более 960 млн рублей неизрасходованных средств снимут с ремонта областной детской больницы, секвестируют траты и на другие лечебные учреждения. Еще почти миллиард рублей сэкономил бюджету концессионер «Экологические проекты», который модернизирует трамвайную сеть Нижнего Новгорода на средства капитального гранта, не использовав заемные средства.

Налоговые доходы бюджета Нижегородской области снижаются

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет нижегородского заксобрания по бюджету и налогам рассмотрел очередные поправки к областному бюджету текущего года. Министр финансов области Ольга Сулима констатировала, что в октябре доходы областного бюджета придется сократить на 6 млрд руб. из-за недобора по налогам. Так, из-за проблем в экономике нижегородские предприятия и организации не доплатили почти 3,5 млрд руб. к планируемым в минфине объемам. Сборы налога по УСН снизились от плана на 2,85 млрд руб.

В этих условиях областной минфин и правительство решили сократить некоторые расходы областного бюджета на общую сумму почти 5,6 млрд руб.

В частности, на 960,8 млн руб. секвестируют расходы на капремонт и оснащение Нижегородской областной детской клинической больницы. Речь идет о неоткрытых бюджетных лимитах, которые не были израсходованы: более миллиарда на ремонт больница в этом году получила. Еще 210 млн руб. незаконтрактованных средств снимаются с финансирования ремонтов и закупок областной больницы имени Семашко, горбольниц Нижнего Новгорода №28 и 3о, кожно-венерологического диспансера, областной психоневрологической больницы №2 и центра фтизиопульмонологии. Сокращением лимитов на сферу здравоохранения возмутились депутаты от фракции КПРФ.

Также на следующие годы отложена концессия по созданию медицинского хаба в Выксе, на старт которой было запланировано более 750 млн руб. Еще 600 млн в этом году срезаются с расходов по оплате работы общественного транспорта в рамках брутто-контрактов — на такую сумму автотранспортники не исполнили задание по перевозке пассажиров.

По линии минстроя на 495 млн руб. в 2025 году уменьшены траты на финансирование строительства ведущей школы для одаренных детей в городе Бор, речь также идет о неосвоенных средствах. В строительном блоке правительства также решили отложить стройку Центра художественной гимнастики в Нижнем Новгороде (его стоимость предварительно оценивалась в 1,8 млрд руб., но этих средств в бюджете не заложено).

Еще 975,8 млн руб. казне сэкономило ООО «Экологические проекты» — областной концессионер, занимающийся модернизацией трамвайной сети в Нижнем Новгороде общей стоимостью 52 млрд руб. Как пояснил «Ъ-Приволжье» директор компании Евгений Грабовский, они в первую очередь тратят на перекладку путей и закупку новых трамваев средства из предоставленного Федерацией капитального гранта, стараясь пока не прибегать к оговоренному с ВЭБ.РФ заимствованию. За счет этого Нижегородская область, возмещающая концессионеру его инвестиционные вложения, экономит на процентах, и в прошлом году также сэкономила порядка миллиарда рублей. По словам Евгения Грабовского, в следующем году ООО «Экологические проекты» сосредоточится на трудоемкой модернизации электродепо и займется обновлением трамвайной сети в заречной части города.

У депутатов заксобрания по итогам доклада Ольги Сулимы возникли вопросы. Так, Евгений Бабаев попросил разобраться с большим недобором налога с предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Для лучшего понимания председатель бюджетного комитета Александр Шаронов решил привлечь к совместной работе налоговую службу с ее аналитикой по УСН.

Уже в кулуарах заксобрания депутаты обсуждали, что малый бизнес стал чаще уходить в тень на фоне текущих экономических проблем.

Бюджетные поправки с шестимиллиардным уменьшением доходов Нижегородской области и секвестром запланированных расходов были рекомендованы к принятию в депутатском собрании 30 октября. После принятия поправок доходы областного бюджета на 2025 год составят 357,2 млрд руб., расходы — 407,5 млрд руб. Дефицит бюджета составит 50,3 млрд руб. Он увеличится на пять миллиардов, покрыть которые нижегородский минфин планирует за счет привлечения кредитов коммерческих банков.

Роман Кряжев