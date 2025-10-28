Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ульяновской области спрос на трудовые ресурсы превышает предложение

В 2025 году при содействии Кадрового центра Ульяновской области трудоустроено более 7800 жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и облправительства со ссылкой на информацию регионального Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом, по данным агентства, всего за год было открыто 11 383 вакансии, из них 7012 вакансий — в Ульяновске. На втором месте по количеству вакансий находится Димитровград (979). Основное количество вакансий открыто в сферах производства, здравоохранения, социальных услуг, образования, торговли. Более всего требуются инженеры, менеджеры, экономисты, учителя, повара, врачи, механики, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, токари.

Андрей Васильев, Ульяновск