Силы ПВО сбили за пять часов 15 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО с 15:00 до 20:00 мск уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в 20:21 мск.

По данным ведомства, 7 беспилотников было сбито над Брянской областью, три — над Орловской, по два — над Курской и Тульской областями, один — над Калужской областью.

В 19:46 мск губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что в результате удара дрона по гражданскому автомобилю в Погарском районе погиб один мирный житель.