Комиссионные приходят с трудом

Темпы роста чистых комиссионных доходов Сбербанка в 2025 году могут сократиться в два-три раза по сравнению с предшествующими двумя годами, до 3–5%. Отчасти это вызвано общим замедлением темпа роста экономики и ростом конкуренции с другими банками. Однако в этих же условиях некоторые крупные банки демонстрируют рост комиссионных доходов на десятки процентов в год. Специфика ситуации Сбербанка в исключительно большом объеме переводов средств внутри банка, отмечают аналитики, что влияет на комиссии.

Сбербанк скорректировал прогноз по динамике чистых комиссионных доходов по итогам 2025 года. Если в середине года он оценивал рост на 7–10%, то в настоящее время ожидает роста в пределах 3–5%. Такие данные банк привел в презентации к отчетности по МСФО за девять месяцев 2025 года. В предыдущие годы рост был более значительным: в 2024 году — 10,3%, в 2023 году — 9,4%. Вместе с тем уже по итогам девяти месяцев 2025 года чистые комиссионные доходы банка выросли всего на 0,5%, причем в третьем квартале они даже снизились по сравнению прошлогодним результатом на 0,8% (до 216,5 млрд руб.). Как пояснили в банке, в отчетном квартале на динамику комиссионных доходов повлияли «высокая база прошлого года, что связано с единовременным признанием доходов по некоторым операциям торгового финансирования, а также улучшением условий для подписчиков "СберПрайм" в части расширения лимитов бесплатных платежей и переводов».

В целом снижение темпов роста комиссионных доходов отражает замедление экономического роста. По словам управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, «в отличие от прошлого года, в 2025 году в условиях повышенной инфляции, высоких ставок кредитования и ограниченного доступа к заемным средствам нет стимулов для роста потребительской и трансакционной активности, соответственно, не растут и комиссионные доходы». Похожая динамика роста наблюдалась в Газпромбанке и Альфа-банке, чистые комиссионные доходы за первое полугодие 2025 года (результаты за девять месяцев еще не опубликованы) примерно равны прошлогодним значениям. В Альфа-банке отмечают, что такая ситуация отражает общие рыночные тренды: коррекцию на рынке розничного кредитования, инвестиции в программы лояльности. «В сегменте малого бизнеса рост комиссий соответствовал текущей динамике деловой активности»,— добавляют там.

Однако эксперты указывают, что показатели крупнейшего банка не определяют общую картину. Ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что «данный сегмент бизнеса развит по-разному у каждого из конкурентов». В ВТБ по итогам третьего квартала 2025 года чистые комиссионные доходы составили 80,6 млрд руб., увеличившись на 8,6% по сравнению с прошлым годом. В банке объясняют этот рост в том числе позитивным эффектом «от форексных трансакций и трансакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей». По итогам 2025 года в ВТБ прогнозируют их рост на 10%, почти до 300 млрд руб. Кроме того, по итогам первого полугодия 2025 года чистый комиссионные доходы в Т-Банке выросли на 51%, в РСХБ — почти на 21%, в Совкомбанке — на 30%.

Замедление темпов роста таких доходов в Сбербанке связано с организационной структурой группы. Как отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов, «Сбербанк является единственным банком в стране, зарабатывающим значительный объем чистого комиссионного дохода за счет переводов внутри самого банка». Из-за растущей конкуренции банков и популярности СБП Сбербанк вынужден отказываться от комиссии за переводы для удержания лояльности клиентов и сохранения карточного оборота и остатков на текущих счетах, указывает он. «Отчасти Сбербанк сам снижает комиссии, но ориентируется на больший доход от клиента, и за счет больших остатков на счетах имеет более высокую чистую процентную маржу»,— отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. По ее оценке, комиссионная маржа Сбербанка остается значительно выше средней по сектору.

На дальнейшие результаты Сбербанка будет влиять растущая конкуренция, требующая повышения инвестиций в программу лояльности, регуляторные новации в виде развития СБП и, в перспективе, цифрового рубля, отмечает Артем Перминов. Результаты будет ограничивать и потолок по доле безналичных платежей в экономике, который может быть достигнут в ближайшем будущем. «До последнего времени рост доли безналичных платежей позволял Сбербанку опережающими темпами наращивать доходы от эквайринга, теперь же их темпы роста, похоже, будут ограничены темпами роста номинального ВВП»,— оценивает эксперт.

Елена Ванюшина