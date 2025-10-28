Астраханца приговорили к 15 годам строгого режима за сотрудничество с Украиной

Южный окружной суд приговорил астраханца Владимира Савина к 15 годам колонии строгого режима за передачу данных об инфраструктуре на юге России украинской разведке. Савина признали виновным в нескольких преступлениях, включая подготовку к террористическим актам и подделку документов. Об этом сообщила пресс-служба суда в Telegram-канале.

Астраханец начал сотрудничество с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины в октябре 2023 года. Через мессенджер Владимир Савин сообщил о своем желании поддерживать конфиденциальные отношения. Он согласился на задания, включая обучение для совершения террористических актов в России.

15 декабря 2023 года Савин направил анкету для вступления в запрещенное военизированное объединение «Легион „Свобода России“» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) и получил подтверждение о приеме. Для выезда из России он получил поддельный паспорт гражданина Казахстана, но был задержан правоохранителями.

По решению суда астраханец первые два года проведет в тюрьме, затем его отправят в ИК строгого режима. Приговор еще в силу не вступил.

Нина Шевченко