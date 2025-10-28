ХК «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0,1:0) в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» авторами голов стали Роман Горбунов и Анатолий Голышев (в серии буллитов). У хозяев отличился Михаил Григоренко.

По итогам матча «шоферы» занимают третье место на Востоке (28 очков), «Трактор» — на шестом месте (23 очка).

Следующий соперник команды из Екатеринбурга — новосибирская «Сибирь». Встреча пройдет 31 октября в Екатеринбурге.