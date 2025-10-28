Диверсантов омолодили в первом чтении

Госдума 28 октября приняла в первом чтении межфракционный законопроект об ужесточении наказания за преступления диверсионной направленности и снижении возраста привлечения к уголовной ответственности по этой статье с 16 до 14 лет. Последнее предложение вызвало сомнения только у коммунистов, хотя они тоже подписались под инициативой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поправки к Уголовному кодексу (УК) поставили рекорд по числу соавторов: под ними подписались 419 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.

Документ, в частности, предусматривает отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности и запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. За склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предлагается ввести пожизненное лишение свободы. Организаторы диверсионно-террористического сообщества будут отвечать не только за его создание, но и за все совершенные им преступления.

А за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, возраст привлечения к уголовной ответственности снижается с 16 до 14 лет по аналогии с рядом других тяжких преступлений (убийство, похищение человека, грабеж, теракт и др.).

Соавтор проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия», ЕР) сообщила, что с 2022 года количество диверсионных преступлений выросло в девять раз и каждый четвертый диверсант — несовершеннолетний. Она напомнила, что «активная агрессивная деятельность, направленная на формирование диверсионных сообществ», осуществляется из-за рубежа, а ее результатом становятся поджоги и причинение вреда объектам инфраструктуры. Предлагаемые меры направлены на предотвращение преступлений, подчеркнула вице-спикер. А первый зампред комитета по законодательству Ирина Панькина (ЕР) добавила, что наряду со снижением возраста ответственности необходимо заниматься профилактической и просветительской работой среди детей и подростков.

Вопросов к докладчице было немного. Так, Владимир Плякин («Новые люди») поинтересовался мерами профилактики и выразил опасение, что поправки приведут к перегрузке судебной системы и росту числа пожизненных приговоров. Ирина Яровая пояснила, что преступники опасаются неотвратимости и серьезности наказания и в этом смысле отсутствие сроков давности может сыграть позитивную роль. В вопросах же профилактики, по ее мнению, можно рассчитывать на органы по делам несовершеннолетних и систему образования в целом.

Вячеслав Мархаев (КПРФ) был настроен не столь оптимистично. Он отметил, что «сегодня подростки отданы сами себе и подвергаются бесконтрольному внешнему влиянию и воздействию, в результате которого их надо сперва квалифицировать не преступниками, а жертвами обстоятельств, имеющих системные причины». В ответ госпожа Яровая напомнила о том, что диверсия — это тяжкое преступление, поэтому здесь нельзя обойтись лишь «принудительными мерами воспитательного характера». Наконец, Николай Коломейцев (КПРФ) неожиданно предложил вернуться к теме смертной казни, но вице-спикер заявила, что это не относится к предмету проекта.

На этом, однако, претензии у коммунистов не закончились. Выступая от фракции, один из соавторов проекта Юрий Синельщиков заверил, что в целом КПРФ поддерживает поправки, но считает «небесспорным» предложение о снижении возраста ответственности за некоторые диверсионные преступления, не предполагающие прямого участия в диверсии: содействие террористической деятельности, обучение в целях осуществления диверсионной деятельности, участие в диверсионном сообществе. Он допустил, что 14-летний подросток может «не осознавать последствия своих действий применительно к этим составам», и напомнил, что диверсия трактуется в УК как действие в целях «подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ».

«Попробуйте спросить любого подростка, что такое подрыв экономической безопасности и обороноспособности: абсолютное большинство не сможет внятно ответить. А если человек в силу возрастных особенностей не понимает самой сути обвинения, то как его можно наказывать?» — задался вопросом коммунист.

К тому же в таком возрасте еще не сформированы свойственные диверсантам устойчивые политические воззрения, недаром в России голосуют лишь с 18 лет, добавил господин Синельщиков.

В ответ глава комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР) обратился к судебной практике зарубежных стран, доложив, что в США уголовная ответственность за аналогичные преступления наступает с 12 лет, а в Великобритании, Франции и Германии — с 14. А Ирина Яровая в заключительном слове подчеркнула, что предложенные меры соответствуют требованию времени. В итоге за законопроект проголосовали 398 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова