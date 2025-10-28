AP: США пытались завербовать пилота Мадуро

В мае 2024 года агент разведки США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот изменил маршрут самолета президента Николаса Мадуро, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По информации агентства, американские спецслужбы добивались, чтобы самолет Николаса Мадуро приземлился на территории, где его смогут арестовать спецслужбы США. Эдвин Лопес предлагал пилоту $50 млн. Попытки завербовать Битнера Вильегаса продолжались 16 месяцев.

В качестве потенциальных мест ареста президента Венесуэлы разведка США рассматривала Доминикану, Пуэрто-Рико и американскую военную базу в Гуантанамо на Кубе.