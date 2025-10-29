В Черноземье 30 октября будет облачно и дождливо, от +3°C до +10°C

В четверг, 30 октября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +3°C до +10°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается облачная и дождливая погода, температура составит до +5°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +10°C.

В Воронеже ночью прогнозируются облачность и дождь, а температура составит до +5°C. Днем будет облачно без осадков, до +9°C.

В Курске ночью будет облачно и дождливо, температура составит до +5°C. Днем — облачно без осадков, до +9°C.

В Липецке ночью синоптики обещают облачность и дождь, до +3°C. Днем ожидается облачность без осадков, до +9°C.

В Орле в течение суток будет облачно без осадков. Ночью температура составит до +5°C. Днем — до +9°C.

В Тамбове в течение суток сохранится облачная и дождливая погода. Ночью температура опустится до +3°C. Днем — поднимется до +9°C.

Егор Якимов