В квартире пермского каннибала Малышева обнаружено тело мужчины

В Перми в квартире, где после освобождения из колонии жил Михаил Малышев, найдено тело мужчины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. В местных пабликах пишут, что в этой квартире якобы скончался сосед Михаила Малышева, с которым они выпивали.

Михаил Малышев был приговорен к 25 годам лишения свободы за два убийства в 2002 году. Он отбывал наказание в Пермском крае и прошел принудительное психиатрическое лечение. Освободился из колонии в октябре 2022 года.