В КБР с начала года отремонтировали 463 тысячи квадратных метров дорог

В Кабардино-Балкарии с начала года отремонтировали более 463 тыс. кв. м. дорожного покрытия и ввели в эксплуатацию 13 из 18 запланированных объектов. Таким образом, дорожная программа региона выполнена практически полностью, сообщила пресс-служба главы администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, на автодороге «Чегем-2 — Булунгу», которая обеспечивает доступ к Чегемским водопадам, парку Флай Чегем и селам Эльтюбю и Булунгу, завершается ремонт четырех участках общей протяженностью в 24 км. Среди них — работы на отрезке в 6 км трассы «Новопавловск — Прохладный — Моздок». В Майском районе отремонтировали дорогу «Александровская — Озрек и Нальчик — Майский», в Терском районе завершили капитальный ремонт улицы Шауцукова и дорог «Дейское — Нижний Курп — граница с Северной Осетией-Аланией», а также подъезда к Верхнему и Нижнему Курпу.

В Урванском районе обновили около 14 километров трасс «Морзох — Шитхала и Старый Черек — Жемтала — Сукан-Су». В Чегемском районе капитально отремонтировали 1,8 км объездной дороги села Каменка. В Эльбрусском отремонтировали 1,5 км дороги к Баксанской нейтринной обсерватории. В то же время в Лескенском районе продолжается ремонт трассы «Лескен-I — Верхний Лескен — Ташлы-Тала».

Константин Соловьев