Илон Маск сосредоточился на разночтениях

Илон Маск запустил альтернативу «Википедии» — проект Grokipedia. Это интернет-энциклопедия, которую будет редактировать его же компания xAI. По словам бизнесмена, ресурс станет бороться с пропагандой, а большинство статей напишут при помощи искусственного интеллекта. В первый день на портале было опубликовано почти 900 тыс. материалов, уточнил миллиардер. Между тем пользователи Grokipedia выяснили, что существенная часть статей копирует «Википедию». При этом на ресурсе есть и тексты полностью собственного производства, пишут СМИ. Маск, в свою очередь, заявил, что появление нового проекта — это его ответ на «левую пропаганду» по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

Впрочем, новый стартап бизнесмена вряд ли станет успешным, считает журналист и медиаэксперт Иван Засурский: «Этот проект никогда не затмит "Википедию". "Википедия" — это проект социальный. Другими словами, его делают все или, вернее, значительная часть пользователей интернета. Кроме того, весь контент, который публикуется там, еще и модерируется, проверяется и перепроверяется. И для этой энциклопедии характерны целые битвы вокруг разных статей, их замораживают. Огромная часть усилий направлена на создание правильных процедур, обеспечивающих верификацию контента. И значительная часть, если не большая того, что есть в Grokipedia, — это та же самая "Википедия", но с немного другой подачей.

Если говорить о главном недостатке нового проекта, то, конечно, это его неполнота.

Например, материала обо мне там нет, хотя в "Википедии" такая статья есть и на русском, и на английском языках. Не считаю, что я такой знаковый персонаж, но таких людей, как я, очень много. И иногда мы хотим узнать информацию не о первых лицах, а, например, о журналистах, корпоративных менеджерах или в целом о ком-то, кто достаточно известен, чтобы в "Википедии" о них были публикации. Grokipedia — это скорее политический проект Илона Маска, который при этом не является явно на что-то нацеленным, но соответствует общему стремлению бизнесмена, скажем так, усилить свои позиции в американской политической системе. Ему это, конечно, крайне необходимо, учитывая, насколько он завязан на госконтрактах».

Помимо прочего, Маск заявил, что намерен разместить знания, накопленные человечеством, на орбите Земли, Луне и Марсе. Для этого, по его словам, и создается Grokipedia. Копии статей будут преобразованы с помощью лазерных технологий, уточнил бизнесмен. И эта идея более чем жизнеспособна, уверен доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин: «Я давно об этом говорю. Это вообще не новая идея — создать хранилище самого важного, что было добыто человечеством за всю его историю. Люди погибнут, кости истлеют, а знания останутся в том случае, если мы научимся их хранить. Они довольно легко подвержены потерям. Сегодня это электронные носители. Вспышка на Солнце — и многие из них тут же "забудут" всё. Конечно, надо и на Луну их отправлять. На Марс сложновато пока еще, а спутник Земли рядом. Надо отправить туда компактные флешки, грубо говоря, в которых будет записан весь объем человеческих знаний. В принципе можно закопать такую базу данных на глубину нескольких метров на поверхности Луны, поставив опознавательный знак и инструкцию по воспроизведению этих знаний, то есть некую кодировку. Это очень хорошо и для будущих поколений людей, и для кого-нибудь, кто когда-нибудь прилетит сюда и может обнаружить уже мертвую Землю. Ничто не вечно. А то, что мы создали за тысячи лет человеческой цивилизации, останется, кому-то пригодится.

Сегодня наиболее полное хранилище — это, конечно, "Википедия". Оно распределенное, но тем не менее подвержено каким-то катастрофам. Сейчас, насколько я знаю, есть очень компактные технологии записи, трехмерные, в кристаллах, с помощью ионных пучков. Таким образом можно уложить всё, что сегодня циркулирует по электронным сетям, не только онлайн-энциклопедию, а вообще всё».

Маск неоднократно призывал прекратить делать пожертвования «Википедии», пока та «не восстановит баланс в полномочиях редакторов». Миллиардер также осудил энциклопедию после того, как в статье о нем появилась запись о жесте Маска со вскинутой рукой и сравнением его с нацистским приветствием.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак