Белоруссия поставит «Орешник» на боевое дежурство в декабре

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в стране в декабре.

По словам госпожи Эйсмонт, сейчас в Белоруссии заканчиваются работы по созданию условий для размещения «Орешника», передает ТАСС.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в стране может быть остановлено, если европейские страны откажутся от развертывания новых ракетных комплексов.