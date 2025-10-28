Фасаду ли в огороде

Пермская медиагруппа «Магма» решила заняться установкой медиафасадов. Дочерняя структура холдинга — ООО «Магма Медиа Улиц» оборудует первый монитор на фасаде конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо». В дальнейшем компания намерена продолжить размещение интерактивных медиафасадов в других местах краевой столицы. Долгое время в Перми шел конфликт вокруг рекламных конструкций. Эксперты считают, что 3D-медиафасады положительно скажутся на облике города, однако их содержание может стать дороже обычных экранов.



Пермское ООО «Магма Медиа Улиц» установит первый в краевой столице 3D-медиафасад. Экран, транс­лирующий объемные изображения, разместят на конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо». Как сообщил «Ъ-Прикамье» генеральный директор холдинга «Магма» Андрей Творогов, в планах — установить рекламный объект до нового года. Он подчеркнул, что «Пермь Экс­по» удобно расположен вдоль магистрали по ул. Карпинского, новый участок которой должен открыться в декабре. Помимо существующих клиентов «Магмы», компания рассчитывает увидеть в числе своих партнеров участников деловых, форумных мероприятий, проходящих на площадке КВЦ.

По словам господина Творогова, «Магма Медиа Улиц» продолжит заниматься размещением наружной рекламы в формате обычных и 3D- медиафасадов. «Это перспективное направление диджитал рекламы. Существенный плюс в том, что креативы в формате 3D „живут“ не только на экране в уличной среде, но и вирусятся в соцмедиа. Также возможности такого экрана позволят креативно заявить о себе»,— подчеркнул он.

Отметим, что КВЦ на ш. Космонавтов управляет структура краевых властей — ООО «Пермь-Экспо». Здание ТЦ по этому адресу было выкуплено на средства регионального бюджета в 2021 году.

ООО «Магма Медиа Улиц» было зарегистрировано в Перми 10 октября. Компания ведет деятельность рекламных агентств и в области фотографии, а также оказывает услуги по составлению обзоров новостей, консультирует по вопросам коммерческой деятельности. Единоличным владельцем и генеральным директором компании является Андрей Творогов. Гос­подин Творогов также выступает учредителем двух ООО — «МГ „Магма“» и «Строй-Инвест». Помимо этого он руководит АО «Газета „Звезда“», входящим в медиагруппу «Магма».

МГ «Магма» раньше являлась час­тью бывшего холдинга «Местное время». В состав группы входят: радио «Серебряный дождь», пермская газета «Звезда», радиостанция «Радио Sputnik Пермь» (ранее «Эхо Перми») и портал «Вкурсе.ру». Согласно официальному сайту, в активе медиагруппы «Магма» — более 850 мониторов, расположенных в салонах общественного транспорта, на автовокзалах и в поликлиниках. На экранах транслируются короткие рек­ламные видеоролики.

Крупнейшие медиафасады в Перми установлены на зданиях ТЦ «Айс­берг», «iMall Эспланада» и «Семья». Согласно порталу mediacatalog.ru, в городе имеются рекламные экраны и меньшего размера: на ТЦ «Колизей Atrium», по ш. Космонавтов, 47, ул. Мира, 11в, ул. Белинского, 6б, ул. Маршрутной, 19 и другим адресам. В августе стало известно, что медиафасад могут установить на известном офисном здании «с рогами» в центре Перми (ул. Ленина, 64). По данным 2ГИС, сейчас в Перми действует более 100 компаний по размещению наружной рекламы, в том числе и световой.

Стоит напомнить, что долгое время в Перми шел конфликт вокруг таких рекламных конструкций. Речь идет о медиафасаде на ТЦ «Айсберг». Администрация города и собственники медиафасада (казанское ООО «Цифровая наружная реклама») не могли договориться о размещении рекламной конструкции на фасаде торгового центра. Вопрос рассматривался в судах. Разрешение на установку и эксплуатацию этого объекта было аннулировано властями весной 2019 года из-за его несоответствия понятию «медиафасад». В результате, весной 2020 года, после вмешательства краевых властей, мэрия и предприниматели договорились, и на «Айсберге» был установлен новый медиафасад, соответствующий всем требованиям.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» (управляет ТЦ «Колизей Cinema» и «Колизей Atrium») Марина Медведева отмечает, что размещение 3D-медиафасадов в Перми и, в частности, на здании КВЦ «Пермь Экспо» положительно скажется на облике города. По ее словам, подобный формат является неотъемлемой частью крупных городов. «Вопрос лишь в качестве транслируемой рекламы»,— подчеркнула эксперт.

По словам руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» (управляет ТРК «СемьЯ») Елены Ждановой, 3D-медиафасады выглядят весьма интересно и современно с визуальной точки зрения. «Но найдется ли сегодня контент, подходящий по содержанию для подобных медиа­экранов? Главный нюанс таких объектов — стоимость их обслуживания. Скорее всего, такой формат будет гораздо дороже. При этом и окупаемость достаточно долгая»,— отметила госпожа Жданова.

Анастасия Леонтьева