Следствие отвели

Пермский краевой суд оставил без изменений решение первой инстанции, отправившей под стражу руководителя следственного отдела регионального СУ СКР Павла Чепкасова. Он обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе в фальсификации доказательств по уголовному делу. Ранее заявление в отношении господина Чепкасова о совершении им преступления направлял руководитель ООО «ПСП „Геопроект“» Юрий Козлов. Он был фигурантом дела о неправомерном обороте средств платежей, которое было в итоге прекращено. Господин Козлов утверждает, что из материалов дела пропал ряд документов. После начала уголовного преследования Павел Чепкасов продолжает оставаться сотрудником СК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из оглашенных в апелляционной инстанции материалов, уголовное дело в отношении Павла Чепкасова было возбуждено 20 октября руководителем СУ СКР по Пермскому краю сразу по нескольким статьям УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий в группе лиц, об организации этого преступления, а также о фальсификации доказательств. Руководитель следственного отдела по Чайковскому был допрошен в тот же день, сначала в качестве подозреваемого, а затем обвиняемого, после чего задержан. На минувшей неделе Дзержинский райсуд Перми избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября.

В ходе судебного заседания выяснилось, что с января господин Чепкасов проходил свидетелем по уголовному делу о превышении полномочий, обвиняемым по которому стал его подчиненный.

Оспаривая решение первой инстанции, защитник арестованного указывал, что суд формально подошел к назначению меры пресечения. В частности, как полагает адвокат, в основу решения был заложен недоказанный довод, что, будучи на свободе, Павел Чепкасов может скрыться от следствия и воспрепятствовать расследованию. Защитник утверждает, что когда господин Чепкасов был свидетелем, то он активно способствовал установлению истины по делу. При этом он не может уничтожить доказательства, поскольку носители информации в отделе, а личный телефон руководителя отдела был изъят еще в начале года. Адвокат отметил, что в момент задержания руководитель следственного отдела находился на больничном, и в данный момент нуждается в квалифицированной медицинской помощи. По мнению защитника, обвиняемому можно избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Фабула уголовных дел в отношении Павла Чепкасова в ходе судебного заседания не сообщалась. В то же время из открытых источников следует, что заявление о возбуждении уголовного дела в отношении него направлял директор чайковского ООО «ПСП „Геопроект“» Юрий Козлов. Текст от его имени опубликован в паблике «Чайковский политический художник». Из него следует, что в 2022 году господин Козлов был фигурантом уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей, которое находилось в производстве одного из подчиненных Павла Чепкасова. В итоге преследование господина Козлова было прекращено по реабилитирующим основаниям, он получил право на реабилитацию. Как утверждает сам директор «Геопроекта», он обратился в суд с заявлением о взыскании 200 тыс. руб., потраченных на защитника. В ходе судебного процесса якобы выяснилось, что часть материалов уголовного дела пропали.

Вчера во время рассмотрения жалобы на меру пресечения представитель прокуратуры выступила против ее изменения. Она отметила, что часть свидетелей по уголовному делу являются подчиненными господина Чепкасова. При этом следователь обвиняется в совершении тяжких преступлений, за которые Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы. Расследование дела, по мнению прокурора, находится в начальной стадии. Кроме того, Павел Чепкасов не проживает по месту регистрации. Говоря о состоянии здоровья обвиняемого, прокурор указала, что доказательств того, что господин Чепкасов по медицинским показаниям не может находиться под стражей, не представлено.

В итоге судья Светлана Черенева оставила жалобу защиты без удовлетворения. Минимум до конца ноября господин Чепкасов будет находиться в СИЗО.

Дмитрий Астахов