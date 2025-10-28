ВТО: пошлины нанесли мировой торговле самый мощный ущерб за 80 лет
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что американские пошлины нанесли мировой торговле самый серьезный ущерб за последние 80 лет. При этом, по ее словам, система остается устойчивой.
Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала
Фото: Cecile Mantovani / Reuters, Cecile Mantovani / File Photo / Reuters
«У многих сложилось впечатление, что из-за односторонних действий США мировая торговля развалена. Да, они нанесли серьезный ущерб — самый серьезный ущерб мировой торговле за 80 лет. Но мы рады видеть устойчивость системы»,— сказала глава ВТО в интервью CNBC.
Нгози Оконджо-Ивеала добавила, что любая угроза разрыва отношений между США и Китаем «не идет на пользу ни одной из стран». Она также выразила надежду, что переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина о снижении пошлин пройдут успешно.