ВТО: пошлины нанесли мировой торговле самый мощный ущерб за 80 лет

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что американские пошлины нанесли мировой торговле самый серьезный ущерб за последние 80 лет. При этом, по ее словам, система остается устойчивой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Фото: Cecile Mantovani / Reuters, Cecile Mantovani / File Photo / Reuters Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Фото: Cecile Mantovani / Reuters, Cecile Mantovani / File Photo / Reuters

«У многих сложилось впечатление, что из-за односторонних действий США мировая торговля развалена. Да, они нанесли серьезный ущерб — самый серьезный ущерб мировой торговле за 80 лет. Но мы рады видеть устойчивость системы»,— сказала глава ВТО в интервью CNBC.

Нгози Оконджо-Ивеала добавила, что любая угроза разрыва отношений между США и Китаем «не идет на пользу ни одной из стран». Она также выразила надежду, что переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина о снижении пошлин пройдут успешно.